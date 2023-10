Hop Warp est un jeu de réflexion dans lequel vous franchissez les obstacles et collectez des étoiles pour terminer le niveau. Vous avez le pouvoir de vous téléporter n'importe où dans le jeu, mais vous ne pouvez utiliser votre pouvoir qu'un nombre limité de fois. Pour gagner ce jeu, vous devez réfléchir à vos mouvements avant d'agir et collecter toutes les étoiles dispersées dans le niveau. Ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours utiliser un indice pour vous montrer l'ordre des étoiles à récupérer. Il existe de nombreux niveaux amusants et des énigmes intelligemment conçues pour vous faire gratter la tête. Faites attention aux zones rouges où vous ne pouvez pas utiliser votre pouvoir ! Pouvez-vous terminer tous les niveaux de Hop Warp ? Hop Warp est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer. Vous pouvez jouer à Hop Warp gratuitement sur Poki. Hop Warp peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hop Warp. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.