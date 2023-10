Jump and Hover est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous contrôlez un personnage cubique qui doit franchir des niveaux remplis d'obstacles et de pointes sans mourir. Le jeu est assez explicite : vous devez sauter et planer pour passer les niveaux dangereux. Contrôlez et chronométrez judicieusement les sauts pour rester à flot. Votre minuteur de survol s'épuise presque immédiatement, alors ne perdez pas une seconde dans les airs et réfléchissez au préalable à la plate-forme sur laquelle vous souhaitez sauter. Il y a des batteries dispersées dans les niveaux. Ces batteries vous aident à recharger votre hover bar dans les airs. N'oubliez pas que toucher le sol fait la même chose ! Alors allez-y et essayez-le. Pouvez-vous sauter et survoler votre chemin vers la victoire ? Jump and Hover est créé par Robert Alvarez. Ils ont d'autres jeux de réflexion sur Poki : Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotoles, Chessformer et Resizer.

Site Web : poki.com

