MadZOOng est un jeu de puzzle d'association créé par Adgard. Dans MadZOOng, vous devez faire correspondre les mêmes icônes d'animaux et essayer de terminer tous les niveaux. Sélectionnez une vignette avec une icône d'animal et cliquez à nouveau pour la déplacer vers une autre vignette. Si deux animaux identiques se touchent, vous gagnez des points et détruisez les caisses adjacentes. Pour un maximum de points, essayez de terminer le niveau avant la fin du temps imparti à droite. Allez-y et jouez à ce jeu de puzzle passionnant ! Trouvez deux tuiles identiques qui peuvent être connectées sans obstructions. MadZOOng a été créé par Adgard. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

