Onet Master est la suite du célèbre jeu de réflexion Onet Paradise. Trouvez deux tuiles identiques et reliez-les avec trois lignes droites ou moins ! Les tuiles de connexion ouvrent de nouvelles options pour effacer davantage le niveau. Essayez de battre tous les nouveaux niveaux. Est resté coincé? Vous pouvez utiliser un indice en haut de la page pour vous relancer. Deviendrez-vous le véritable Onet Master ? Trouvez deux tuiles identiques qui peuvent être reliées par trois lignes droites ou moins en cliquant sur les tuiles qui. Onet Master est créé par PotatoJam. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Paradise et Solitaire Klondike 2.0.

Site Web : poki.com

