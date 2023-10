Numbers est un jeu de réflexion dans lequel vous faites apparaître des blocs qui peuvent interagir les uns avec les autres. Vous obtenez une ardoise vierge pleine de différents chiffres, et c'est à vous de les associer et de les faire apparaître ! Pour ce faire, sélectionnez deux nombres identiques, ou deux nombres dont la somme fait 10. Vous pouvez le faire avec des blocs verticalement voisins, des blocs horizontalement voisins, et s'il n'y a pas d'autre nombre entre eux. Vous pouvez également faire apparaître des paires à la fin d'une ligne et au début d'une autre ligne si la somme est de 10 ou si les nombres sont identiques. De plus, vous pouvez associer le tout premier et le tout dernier numéro du puzzle s'ils suivent les règles. Si vous aimez les jeux d'association ou le sudoku, vous allez adorer les nombres ! Associez des blocs - Appuyez sur un bloc pour le sélectionner, puis appuyez sur un autre pour les associer. Les nombres sont créés par Potato Jam. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Monster Duo, Onet Master et Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0. Vous pouvez jouer à Numbers gratuitement sur Poki. Les Numbers peuvent être joués sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Numbers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.