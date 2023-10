Mahjoctopus est un jeu de réflexion qui combine les parties amusantes du mahjong et des jeux de cartes classiques comme le solitaire. Dans cette magnifique expérience de puzzle sur le thème sous-marin, vous trierez les tuiles par ordre croissant ou décroissant. Vérifiez le numéro sur la tuile qui se trouve en bas de votre écran et choisissez une nouvelle carte dans la pile jusqu'à ce que vous trouviez un numéro qui la précède ou la suit. En appuyant sur une tuile correcte, vous la déplacerez vers le bas du panneau de jeu. Obtenez plus de cartes du jeu si vous n'avez pas de numéro pouvant être associé. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à utiliser la mise sous tension d'annulation ou à obtenir une tuile. N'oubliez pas d'appuyer sur les mystérieuses créatures marines qui apparaissent de temps en temps pour obtenir leurs surprises ! Vérifiez le numéro sur la tuile qui se trouve en bas de votre écran et choisissez une nouvelle carte dans la pile jusqu'à ce que vous tombiez sur un numéro. cela va avant ou après. Vous pouvez appuyer sur une tuile pour la déplacer à l'endroit approprié. Mahjoctopus est créé par Adgard. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng et Merge to Million. Vous pouvez jouer à Mahjoctopus gratuitement sur Poki. Mahjoctopus peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mahjoctopus. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.