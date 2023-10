Solitaire Golf est un jeu de solitaire dans lequel vous essayez de gagner autant de tours que possible conformément aux règles d'un supérieur et d'un inférieur. Votre objectif est de jouer les cartes dont la valeur est exactement d'un chiffre supérieur ou inférieur à la carte ouverte qui se trouve dans le coin inférieur droit. De plus, vous pouvez également essayer d’augmenter le nombre de déchets dans la ligne de déchets en suivant le même principe. Ce jeu de solitaire ne ressemble à aucun autre ! Pouvez-vous vous débarrasser de toutes les cartes ?Jouer la carte - Bouton gauche de la sourisSolitaire Golf est créé par DrMop. Découvrez ses autres jeux Wordy Pop et Monster Mash sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Solitaire Golf. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.