Tri Peaks est un jeu de cartes qui offre une expérience de solitaire unique avec un seul jeu. Votre objectif est de franchir les trois sommets constitués de cartes fermées. Transférez chronologiquement toutes les cartes jouées de la table vers la pile de déchets et découvrez toutes les cartes sur les sommets. Les cartes découvertes deviendront jouables et votre objectif est de détruire les trois sommets. N'oubliez pas de dépenser vos pièces sur de magnifiques fonds de table. Allez-y et essayez Tri Peaks, ou jetez un coup d'œil ! Utilisez votre curseur pour choisir une carte et utilisez le bouton gauche de la souris pour la jouer. Tri Peaks est créé par DrMop, un développeur de jeux basé au Royaume-Uni qui propose de nombreux jeux divertissants et amusants. des jeux stimulants sur Poki tels que Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience et Solitaire Golf !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tri Peaks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.