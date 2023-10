Brain Dozer est un jeu de réflexion créé par DrMop. Utilisez votre logique et votre bon sens pour résoudre les énigmes délicates présentées par le jeu. De nombreuses questions attendent de mettre votre cerveau au défi et d'améliorer vos compétences en résolution de problèmes. Réfléchissez vite et sortez des sentiers battus pour réussir certains des niveaux les plus difficiles. Lorsque vous êtes perdu, n'hésitez pas à utiliser le bouton d'indice en haut pour obtenir de l'aide. Brain Dozer est le jeu de réflexion ultime pour donner à notre cerveau l'exercice dont il a besoin. Utilisez le bouton gauche de votre souris pour interagir avec les éléments du puzzle. Cliquez sur la loupe ci-dessus pour afficher des indices. Brain Dozer est créé par le développeur de jeux basé au Royaume-Uni DrMop. Jouez gratuitement à ses autres jeux sur Poki : Monster Mash, Solitaire Golf, Wordsmith, Wordy Pop, Tri Peaks et Solitaire Reverse.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Brain Dozer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.