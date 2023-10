Brain Test 3 : Tricky Quests est un jeu de réflexion avec des dizaines de questions et d'énigmes délicates accompagnées de personnages hauts en couleur avec des histoires originales. Dans le troisième volet de cette série d'exercices cérébraux, les nouveaux puzzles vous permettent de participer à l'aventure et de façonner l'histoire. Battez des criminels, faufilez-vous devant des hommes de main, pilotez des avions, préparez des potions, affrontez des momies et bien plus encore ! Vous devez réfléchir vite et sortir des sentiers battus pour résoudre ces énigmes créatives. Tout ce que vous voyez à l’écran pourrait être l’indice secret pour résoudre le problème. Entraînez votre cerveau avec Brain Test 3 : Tricky Quests et montrez à vos amis que vous êtes un vrai génie ! Utilisez le curseur ou le doigt de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Brain Test 3 : Tricky Quests a été créé par Unico Studio, un jeu studio de développement basé aux États-Unis. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Brain Test : Tricky Puzzles, Brain Test 2 : Tricky Stories, Who Is ?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word et Word MonstersVous pouvez jouer à Brain Test 3 : Tricky Quests sur votre navigateur sans installation ni téléchargement gratuit sur Poki.Brain Test 3 : Tricky Quests compte plus de 40 niveaux, plus plusieurs niveaux bonus secrets.Oui. Cliquez ou appuyez sur l'icône en forme de loupe pour afficher des astuces. Chaque niveau comporte différentes quantités d'indices. Cliquez ou appuyez sur l'icône vidéo récompensée en bas de la page pour sauter un niveau dans lequel vous êtes coincé. Alyx est notre protagoniste et l'héroïne principale du troisième jeu Brain Test. Alyx essaie pour obtenir les six gemmes de pouvoir afin de sauver son père mourant.

Site Web : poki.com

