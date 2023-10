Brain Test 2 : Tricky Stories est un jeu de réflexion créé par Unico Studio. Exercez votre cerveau avec des centaines de questions et d'énigmes délicates ! Dans ce nouveau jeu de réflexion, les puzzles racontent des histoires avec des personnages colorés. Battez le Roi Lion avec Tom le Chat, cultivez votre ferme avec Emily, chassez des monstres avec Joe. Réfléchissez vite et sortez des sentiers battus pour résoudre ces énigmes. Tout ce que vous voyez à l’écran pourrait être utilisé pour résoudre le problème. Entraînez votre cerveau avec Brain Test 2 : Tricky Stories et montrez à vos amis que vous êtes un vrai génie ! Utilisez le curseur ou le doigt de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Brain Test 2 : Tricky Stories a été créé par Unico Studio. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Brain Test : Tricky Puzzles, Who Is ?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word et Word Monsters

Site Web : poki.com

