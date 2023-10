Word Monsters est un jeu de réflexion axé sur les mots développé par Unico Studio. Word Monsters rassemble deux genres différents en créant une expérience de puzzle unique. Devinez et formez le mot correct en fonction de l'indice que vous voyez à l'écran. Si vous formez le mot correct, votre monstre mangera et grossira. Nourrissez votre monstre suffisamment de fois et il finira par évoluer vers un nouveau type de monstre. Continuez à nourrir vos monstres avec des informations et explorez les limites de l'évolution de la vie intelligente ! Comment jouer : Appuyez sur la lettre appropriée pour former et enchaîner des mots. Chaque vrai mot que vous tapez vous rapportera des points même si ce n'est pas le bon mot pour le tour. À propos du créateur : Word Monsters est créé par Unico Studio. Poki propose d'autres jeux : Brain Test : Tricky Puzzles, Word City Uncrossed et 4 Pics 1 Word.

Site Web : poki.com

