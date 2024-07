Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dans Guess Word, les joueurs auront 6 chances de trouver un mot de 4 lettres. Faites attention à la couleur de la lettre après chaque prédiction. Guess Word est un jeu de réflexion addictif dans lequel les joueurs devront utiliser tout leur vocabulaire pour trouver un mystérieux mot de 4 lettres. C'est un mot anglais basique mais vous n'en aurez aucune idée du premier coup. Vous ne pouvez deviner au hasard qu’un mot significatif du premier coup. Mais ensuite, vous saurez si c'est exact ou non et dans quelle mesure il est précis dans ce jeu grâce à la couleur de chaque mot croisé. Les lettres qui deviennent vertes sont les bonnes lettres. Les zones de texte jaunes sont des lettres qui apparaissent dans le mot mais qui sont dans une position différente. Les lettres restantes sont des lettres qui n'apparaissent pas dans le mot. Réfléchissez bien pour trouver la bonne réponse en le moins d’essais possible.

Site Web : connectionsgame.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Guess Word. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.