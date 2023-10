Logic Master 1 est un jeu de réflexion dans lequel diverses énigmes et énigmes délicates vous seront présentées qui mettront votre cerveau à l'épreuve et vous forceront à sortir des sentiers battus. Derrière les superbes graphismes dessinés à la main et la musique amusante se cachent de nombreuses questions délicates ! Ce n’est pas le genre de questions que l’on pose tous les jours, alors réfléchissez bien avant d’y répondre ! Même si vous avez l’impression de connaître la réponse, vous devriez relire la question car le jeu peut vous obliger à réfléchir sous un autre angle. Ils sont tous conçus pour faire travailler votre mémoire, votre attention et votre capacité à penser de manière non conventionnelle ! Cela peut même vous aider à améliorer votre mémoire, votre traitement visuel, ainsi que la forme de votre train et la coordination des couleurs ! Le jeu évaluera également la rapidité et l'efficacité avec lesquelles vous répondez à ces questions afin que vous puissiez déterminer comment le jeu évalue votre score d'attention. N'oubliez pas que vous pouvez toujours obtenir un indice si vous êtes bloqué à un niveau ! Vous n'avez pas besoin d'avoir un QI élevé ou d'être un génie comme Einstein pour exceller dans ce jeu, mais nous vous encourageons à y jouer même si vous êtes un génie ! Cliquez ou appuyez sur la réponse sur votre écran pour la sélectionner.Logic Master 1 a été créé par Unico Studio. Ce sont eux qui se cachent derrière les jeux de réflexion légendaires comme Brain Test : Tricky Puzzles, Brain Test 2 : Tricky Stories, Brain Test 3 : Tricky Quests, Who Is ?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word et Word MonstersYou. Vous pouvez jouer à Logic Master 1 gratuitement sur Poki. Logic Master 1 peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

