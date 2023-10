Brain Quiz 3D est un jeu de réflexion divertissant dans lequel vous mettez vos compétences logiques à l'épreuve. Sortez des sentiers battus et n'oubliez pas les questions pièges ! Les étapes du jeu sont conçues pour mettre votre esprit au défi de manière mignonne et élégante. Utilisez votre souris/trackpad pour suivre les instructions du jeu et résoudre le puzzle. Brain Quiz 3D est créé par KasSanity, basé au Canada. Ils sont également les créateurs de KnockOff, Dashy Square et bien plus encore !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Brain Quiz 3D. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.