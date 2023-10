L'Impossible Quiz est un quiz en ligne qui ne comporte que des questions très difficiles. De nombreuses questions ont un double sens, des trucs et des jeux de mots et vous obligent à sortir des sentiers battus. Sur les quatre réponses, une seule est bonne. Il y a au total 110 questions. Vous n'avez que trois vies et vous en perdrez une à chaque erreur que vous commettez. Ce jeu original fonctionne sans Flash sur aucun appareil. Avez-vous répondu aux 110 questions ? Jouez à The Impossible Quiz 2. Cliquez sur la bonne réponse parmi les quatre options. Utilisez Skips pour sauter une question particulière du jeu. Méfiez-vous des bombes qui ont un minuteur pour répondre à la question avant la fin du temps imparti ou la fin du jeu. L'Impossible Quiz a été créé par Splapp-me-do. Il a également créé la suite The Impossible Quiz 2 et le 🎅 Quiz sur le thème de Noël : The Impossible Quizmas.

Site Web : poki.com

