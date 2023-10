Arithmetica est un jeu de réflexion dans lequel vous résolvez des questions mathématiques de manière rapide. Cliquez ou appuyez simplement sur le numéro correct de l'équation sur votre écran. Chaque réponse correcte et rapide augmentera votre chronomètre. Lorsque le temps imparti est écoulé, vous perdrez la partie ! Vous devez donc résoudre ces problèmes le plus rapidement possible pour maximiser votre score. Jouez à Arithmetica tous les jours pour améliorer vos compétences en mathématiques et exercer votre cerveau. Combien de questions mathématiques pouvez-vous résoudre en une minute ? Cliquez ou appuyez rapidement sur le nombre correct de l'équation. Chaque réponse correcte et rapide augmentera votre chronomètre. Lorsque votre temps est écoulé, vous perdrez la partie. Arithmetica est créé par Eidosk. Jouez à leurs autres jeux d'adresse sur Poki : Fast Typer, Fast Typer 2 et Fast Typer 3

Site Web : poki.com

