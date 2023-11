Tag 2 amène le jeu de tag que vous connaissez et aimez à un tout autre niveau ! Lorsque le temps imparti est écoulé et que vous tenez la bombe, la partie est terminée. Alors sautez à travers les portails, utilisez des coussins gonflables et courez aussi vite que possible pour éviter le joueur qui s'en occupe ! Si vous êtes prêt à relever un véritable défi, essayez le mode Zombie. Il y a beaucoup de coureurs à débloquer et de quêtes quotidiennes à accomplir, donc il y a toujours quelque chose à faire. Jouez seul ou ajoutez jusqu'à 4 amis au plaisir chaotique ! Pouvez-vous gagner ce jeu ultime de Tag ?

Site Web : poki.com

