Totems of Tag est un jeu de sport dans lequel vous jouez au ballon chasseur en temps réel, seul ou entre amis. Les règles sont simples : lancer une balle contre quelqu'un d'autre lui enlève une de ses vies. Lorsqu’il ne vous reste plus de vie, vous mourez et vous êtes hors jeu. Le gagnant est donc le dernier joueur debout. Vous et vos adversaires commencerez tous dans l’une des différentes arènes que le jeu a à offrir. Il existe différents modes de jeu et cartes que vous pouvez configurer, afin que chaque jeu soit nouveau et différent. Il existe également une variété de bonus qui vous obligent à réfléchir, et des types de balles uniques permettent de varier les jeux. Cela vous permettra d’élaborer une stratégie et de proposer votre propre style de jeu. Par exemple, vous pouvez ignorer plusieurs power-ups jusqu'à ce que vous ayez trouvé le plus utile. Totems of Tag est beaucoup plus amusant lorsque vous jouez avec des amis ! Contrôlez votre puissance de lancer en maintenant enfoncée la touche d'action désignée et organisez votre courbe en la tournant. Déplacement - Touches fléchées (Joueur 1), WASD (Joueur 2), UHJK (Joueur 3). ), FCVB (Joueur 4)Shoot - Space (Joueur 1), R (Joueur 2), O (Joueur 3), Z (Joueur 4)Totems of Tag a été créé par Pandaqi. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Totems of Tag sur Poki. Totems of Tag peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

