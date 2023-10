MiniBattles est un jeu multijoueur dans lequel vous et vos amis pouvez vous défier dans jusqu'à 30 mini-jeux. Vous ne vous ennuierez jamais en jouant à MiniBattles car chaque jeu est différent et offre un gameplay unique. Il y a des sports, du vol, de la boxe, du tir, des jeux de combat et bien d'autres encore ! Et le meilleur, c'est que vous pouvez jouer à tous ces jeux en utilisant un seul bouton. Allez-y et jouez à des MiniBattles avec vos amis et montrez-leur qui est le gagnant ! Appuyez sur le bouton correspondant dans les coins de l'écran ou utilisez le bouton du clavier qui vous est attribué. Action (Joueur 1) - Action C (Joueur 2) - N Action (Joueur 3) - Action Q (Joueur 4) - Action P (Joueur 5) - Action touche flèche gauche (Joueur 6) - Touche flèche droite MiniBattles est créé par Shared Dreams Studio. Découvrez leurs autres jeux 12 MiniBattles et MiniMissions sur Poki !

Site Web : poki.com

