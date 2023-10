QWOP est un jeu d'adresse dans lequel vous devez contrôler le mouvement des jambes de l'athlète pour faire avancer le personnage tout en essayant d'éviter de tomber. Vous devez faire tout cela uniquement en utilisant les touches Q, W, O et P ! Les touches Q et W actionnent chacune une des cuisses du coureur, tandis que les touches O et P font travailler les mollets du coureur. La touche Q fait avancer la cuisse droite du coureur et la cuisse gauche vers l'arrière, et la touche W affecte également les cuisses et fait le contraire. Les touches O et P fonctionnent de la même manière que les touches Q et W, mais avec les mollets du coureur. L'ampleur réelle du mouvement d'une articulation est affectée par la résistance due aux forces de gravité et d'inertie exercées sur elle. La seule personne avec laquelle vous devez rivaliser est vous-même dans QWOP. Avez-vous la persévérance pour vous sentir gagnant ? Allez-y, jouez-y et partagez votre score avec vos amis pendant que vous y êtes. Assurez-vous de vérifier la suite de QWOP, GIRP, sur Poki ! Contrôlez le mouvement des jambes de l'athlète pour faire avancer le personnage tout en essayant d'éviter de tomber uniquement en utilisant les touches Q, W, O et P. QWOP a été créé par Bennett Foddy. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket et Pole Riders.

Site Web : poki.com

