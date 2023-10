Get on Top est un jeu de combat à 2 joueurs créé par Bennett Foddy. Luttez avec votre ami et essayez de lui cogner la tête contre le sol pour remporter la manche. Utilisez les touches de mouvement pour sauter, pousser et tirer pour passer au-dessus de l'autre combattant. Vous pouvez déplacer votre poids vers l’arrière, l’avant et le haut. Faites tout ce qu'il faut pour que votre cou et votre dos touchent le sol. La première personne qui obtient un score de 11 remporte le match. Déplacer - Touches WASD Déplacer - Touches fléchées Get on Top est créé par Bennett Foddy. C'est leur premier jeu sur Poki.

Site Web : poki.com

