Stick Fighter est un jeu de combat dans lequel vous prenez le contrôle de six personnages, qui ont tous des ensembles de mouvements complètement différents ! Relevez le défi en mode solo en affrontant chacun des autres personnages pour tenter de prouver que vous êtes le Stick Fighter ultime ! Si vous préférez quelque chose d'un peu plus réel, lancez-vous avec un ami et combattez en 1 contre 1 pour enfin décider qui est le meilleur chien ! Allez-vous choisir un personnage principal ou deviendrez-vous un maître de tous ? Stick Fighter est créé par ARF Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Bearsus et Dungeons & Dress-Ups. Vous pouvez jouer à Stick Fighter gratuitement sur Poki. Stick Fighter peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

