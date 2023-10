Fairy Dress-Up est un jeu d'habillage dans lequel vous créez un personnage de fée éthéré et en personnalisez tous les aspects. Vous pouvez créer autant de personnages que vous le souhaitez et les partager facilement avec vos amis. Il existe des milliers de combinaisons disponibles : choisissez parmi une variété de couleurs de peau, d'ailes, de types de cheveux, de couleurs de cheveux, d'yeux, de nez, de lèvres, de tenues cool et même de superbes fonds et cadres - pour que vous puissiez capturer la meilleure photo ! Vous pouvez personnaliser la couleur de chaque petit détail à l’aide du panneau de couleurs. Il y a aussi un bouton de dé sur le côté gauche – ce bouton permettra au jeu de créer un personnage aléatoire pour vous. Jouez à Fairy Dress-Up maintenant pour découvrir tous les types de fées que vous pouvez créer. N'oubliez pas de partager vos superbes créations avec vos amis ! Cliquez ou appuyez sur un objet/une couleur pour l'équiper ou le déséquiper. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour randomiser votre personnage. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour enregistrer votre création. Fairy Dress-Up est développé par ARF Games. Ils ont d'autres jeux incroyables sur Poki : Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus et Stick Fighter. Vous pouvez jouer à Fairy Dress-Up gratuitement sur Poki. Fairy Dress-Up est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones. et des comprimés.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fairy Dress-Up. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.