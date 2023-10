Dungeons & Dress-Ups est un jeu d'habillage unique qui intègre des éléments de jeux de rôle fantastiques. Ce jeu vous plongera dans un monde magique plein d'émerveillement et de beauté, et vous pourrez être qui vous voulez ! Voulez-vous être un guerrier légendaire issu d’une lignée ancestrale de mercenaires ? Voulez-vous être la princesse espiègle et lanceuse de sorts d'un royaume lointain ? Voulez-vous être un orc aux cheveux roses qui utilise des arcs et des flèches ? Ou voulez-vous simplement être un héros elfe sans nom avec un sens du style intéressant pour l’époque médiévale ? Vous pouvez tous être eux dans Donjons et Habillages ! Tout ce que vous avez à faire est de créer votre héros et d'utiliser le panneau du jeu pour personnaliser tous les aspects de votre personnage : la peau, les cheveux, les traits du visage, les vêtements, les armes et la toile de fond ! Une fois que vous êtes satisfait de votre création, appuyez sur le bouton à gauche pour l'enregistrer sur votre appareil. Allez-y et montrez-nous à quel point vous êtes créatif : êtes-vous prêt à choisir votre propre aventure et à créer l'ensemble de héros parfait pour vos histoires passionnantes ? Cliquez ou appuyez sur un objet/une couleur pour l'équiper ou le déséquiper. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour randomiser votre personnage. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour enregistrer votre création.Dungeons & Dress-ups est développé par ARF Games en 2022. Ils proposent un jeu de combat hilarant et divertissant sur Poki : BearsusVous pouvez jouer à Dungeons & Dress-ups gratuitement sur Poki.Dungeons & Dress-ups ups est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

