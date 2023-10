Princess Prank Wars Makeover est un jeu d'habillage créé par Idea Studios. Vous vous êtes fait blaguer avec des maquillages idiots ! Il est temps de dépoussiérer et de faire la même chose à vos amis. Commencez par nettoyer votre visage des trucs amusants, puis appliquez du maquillage pour redevenir vous-même magnifique. Il y a plein de belles tenues et de couleurs de maquillage parmi lesquelles choisir. Une fois que vous avez l'air parfait, il est temps d'aider vos amis avec leurs farces ! Utilisez le bouton gauche de votre souris pour sélectionner des pinceaux de maquillage, des tenues ou des produits de nettoyage. Princess Prank Wars Makeover est créé par Idea Studios. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Ellie et Ben : Date Night, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married ! Home Deco, Princess Tomboy Street Art et Celebrity BFFs Festival Fun.

Site Web : poki.com

