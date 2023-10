Princess Tomboy Street Art est un jeu d'habillage en 2D créé par Idea Studios. Vous êtes chargé d’aider votre équipe de princesses à devenir la plus glamour tout en représentant l’âme underground de leur quartier. Des t-shirts imprimés aux pantalons de survêtement amples avec des citations, vous êtes totalement libre d'explorer ce que signifie être jeune et branché. Allez-y et asseyez-vous avec nous : nous sommes l'équipe cool !Comment jouer :Utilisez le bouton gauche de votre souris pour sélectionner des coiffures et des vêtements.À propos du créateur :Princess Tomboy Street Art est créé par Idea Studios. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married ! Home Deco, de princesse à influenceur et célébrité BFFs Festival Fun.

