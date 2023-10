From Princess to Influencer est un jeu d'habillage créé par Idea Studios. Rejoignez cette princesse dans son voyage vers le futur et aidez-la à trouver les tenues les plus cool et les plus modernes ! Choisissez avec elle une belle coiffure, du maquillage, des robes et des accessoires. Cette princesse sera-t-elle à la dernière mode ? Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. De la princesse à l'influenceur est créé par Idea Studio. Jouez à d’autres de leurs jeux tels que Just Married ! Home Déco ou ollie-va-à-l'école sur Poki !

Site Web : poki.com

