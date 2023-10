Love Finder Profile est un jeu d'habillage créé par Idea Studios. Créez votre personnage et choisissez parmi des dizaines de tenues et de coiffures à mettre en valeur. Trouvez un endroit avec un joli arrière-plan pour prendre vos photos et remplissez votre profil avec un contenu incroyable. Et bien sûr, faites défiler tous vos prétendants attrayants, discutez avec eux... et trouvez votre véritable amour ! Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Le profil Love Finder est créé par Idea Studio. Jouez à d’autres de leurs jeux tels que Just Married ! Home Déco ou ollie-va-à-l'école sur Poki !

Site Web : poki.com

