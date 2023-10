Your Love Calculator est un jeu de test d'amour décontracté créé par Idea Studios. Entrez votre nom et celui de votre béguin pour voir s'ils vous conviennent. En fonction des résultats, créez votre propre avatar et habillez-vous convenablement pour l'événement auquel vous assisterez. Soit vous rencontrez de nouveaux intérêts amoureux pour oublier votre béguin incompatible, soit vous obtenez un score élevé et vous mariez. Et si personne ne vous convient, vous pouvez toujours profiter d'une belle soirée entre amis. Allez-y et essayez-le, l'amour de votre vie vous attend ! Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Votre calculateur d'amour est créé par Idea Studios. Poki propose d'autres jeux similaires : Photogram Lovers Surprise et Just Married ! Déco maison !

Site Web : poki.com

