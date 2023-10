Ellie's Surprise Birthday Party est un jeu d'habillage décontracté créé par Idea Studios. L'anniversaire d'Ellie approche et ses amis ont décidé de lui organiser une superbe fête surprise. En tant que fille la plus populaire de la ville, vous êtes chargée de veiller à ce que vos amis soient beaux une fois que vous avez fini de vous maquiller et de vous habiller. Vous devez également choisir les bons cadeaux pour faire d'aujourd'hui la meilleure nuit de la vie d'Ellie. Venez montrer à quel point vous êtes un bon ami ! Utilisez le bouton gauche de votre souris pour sélectionner des coiffures et des vêtements. La fête d'anniversaire surprise d'Ellie est créée par Idea Studios. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Ellie et Ben : Date Night, Celebrity BFFs Festival Fun, Just Married ! Home Deco, Love Finder Profile et De Princesse à Influenceur.

Site Web : poki.com

