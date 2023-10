Eliza Mall Mania est un jeu d'habillage créé par Idea Studios. Aidez Eliza à choisir ses tenues pour le projet Mall Mania. Explorez tous les niveaux du centre commercial et choisissez les meilleures combinaisons de hauts, bas, chaussures, accessoires et coiffures à chaque étage. Pouvez-vous aider Eliza à devenir la plus jolie fashionista de la ville ? Utilisez le bouton gauche de votre souris pour sélectionner des coiffures et des vêtements. Eliza Mall Mania est créée par Idea Studios. Ils ont de jolis jeux sur Poki tels que Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise et Just Married ! Déco maison !

Site Web : poki.com

