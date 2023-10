Miruna's Adventure : Filter Mania est un jeu d'habillage développé par Idea Studios. Dans ce jeu, vous aiderez Miruna, passionnée des médias sociaux, à divertir ses abonnés sur les réseaux sociaux avec une nouvelle sélection de filtres photo. Mais d'abord, aide-la en relookant son visage, en lui brossant les cheveux, en la maquillant et en concevant sa tenue quotidienne. Une fois que Miruna semble présentable, découvrez tous les nouveaux filtres selon vos désirs ! Utilisez le bouton gauche de votre souris pour sélectionner des coiffures et des vêtements. L'aventure de Miruna : Filter Mania est créé par Idea Studios. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Princess Tomboy Street Art, Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married ! Home Deco, de princesse à influenceur et célébrité BFFs Festival Fun.

Site Web : poki.com

