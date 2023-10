Photogram Lovers Surprise est un jeu d'habillage créé par Idea Studios. Votre amie perd en amour, mais elle peut encore gagner dans la vie ! Renversez son froncement de sourcils avec une journée complète réservée aux filles et aidez-la à oublier son petit ami. Nettoyez son visage, essuyez son vieux maquillage et relookez-la complètement. Ensuite, aidez votre amie à se faire une manucure et à s'habiller correctement pour la fête surprise. Pouvez-vous aider votre amie à devenir la plus jolie fille de la fête ? Utilisez le curseur de votre souris pour sélectionner, faire glisser et déplacer des objets. Photogram Lovers Surprise est créé par Idea Studio. Jouez à leur autre jeu Just Married ! Home Deco sur Poki gratuitement !

Site Web : poki.com

