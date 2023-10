Tennis Hero est un jeu de sport développé par b10b Games. Vous participez à l'événement de tennis le plus excitant du siècle. Choisissez votre personnage et embarquez pour un voyage pour remporter toutes les médailles. Rejoignez la compétition contre les trois adversaires et essayez de marquer autant de points que possible. Pouvez-vous gagner la médaille d'or ? Appuyez pour chronométrer vos tirs à la perfection. Servez en maintenant et en relâchant lorsque la barre de puissance est au maximum - Évitez de dominer ! Tennis Hero a été créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux par navigateur gratuits avec un gameplay de style arcade à la base. Jouez à leurs autres jeux Stock Car Hero, Superbike Hero, Skateboard Hero, Athletics Hero, Firefighter Pinball et Rainbow Star Pinball sur Poki !

Site Web : poki.com

