Rainbow Star Pinball est un jeu d'arcade de style rétro développé par b10b. Rainbow Star Pinball fait tourner le jeu de flipper classique en lui donnant un look incroyablement coloré. Dans ce jeu, vous entrerez dans un monde magique, échapperez à une forêt enchantée, rencontrerez des licornes, réunirez princes et princesses lors de leur bal romantique et finalement trouverez tous les trésors au bout de l'arc-en-ciel. Préparez-vous à profiter de ce jeu de flipper passionnant ! Déplacez les palettes - A/D ou touches fléchées gauche/droite Tirez sur la balle - S ou flèche vers le bas Table inclinable - W ou flèche vers le haut Rainbow Star Pinball est créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux gratuits -jouez à des jeux par navigateur avec un gameplay de style arcade à leur base. Jouez à leurs autres jeux Stock Car Hero, Superbike Hero et Skateboard Hero sur Poki !

Site Web : poki.com

