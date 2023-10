Slalom Hero est un jeu d'arcade développé par b10b. Dans ce jeu, vous pouvez choisir votre héros et participer à trois parcours lors de l'événement Winter Sports Slalom. Dirigez-vous entre les portes du slalom, collectez des boosts pour améliorer vos temps et surtout, amusez-vous ! Pouvez-vous gagner une médaille d'or dans Slalom Hero ? Direction - Touches fléchées gauche/droite Slalom Hero est créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux par navigateur gratuits avec un gameplay de style arcade à la base. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero et Firefighter Pinball.

Site Web : poki.com

