Athletics Hero est un jeu de sport développé par b10b Games. Vous participez aux Jeux d'été. Choisissez votre personnage et tentez de gagner des médailles ! Rejoignez la compétition au sprint de 100 m, au lancer du javelot et bien plus encore. Pouvez-vous gagner des médailles d'or dans chaque catégorie ?Cliquez ou appuyez sur les flèches vertes pour vous déplacer.Athletics Hero a été créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux par navigateur gratuits avec un gameplay de style arcade à la base. Jouez à leurs autres jeux Stock Car Hero, Superbike Hero et Skateboard Hero sur Poki !

Site Web : poki.com

