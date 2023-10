Tap Hero est un jeu d'action sans fin sur le thème médiéval dans lequel vous devrez vaincre autant de soldats et d'ennemis que possible ! Créé par Michal Walaszczyk et Boby Ilea, l'équipe d'APPLICATTURA, vous devrez contrôler le timing de votre chevalier afin de repousser les hordes qui chargent dans ce jeu de clic. Manquez un combo et votre montre sera terminée ! Collectez des pièces pour améliorer les armes et l'armure de votre héros. Avec des commandes simples et un design de pixels nostalgiques, Tap Hero deviendra certainement votre nouvelle dépendance ! Jouez à Tap Hero sur Poki dans votre navigateur sur ordinateur ou sur le Web mobile. Contrôles: Barre d'espace/appui - Attaque À propos du créateur : Tap Hero est créé par Michal Walaszczyk et Boby Ilea, l'équipe d'APPLICATTURA, basée en Pologne.

Site Web : poki.com

