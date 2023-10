Knight Brawl est un jeu de combat sur le thème médiéval dans lequel vous devrez prouver votre valeur en tant que chevalier ultime du royaume ! Créé par Colin Lane Games, le jeu présente la physique agitée que vous connaissez et aimez dans des jeux comme Dunkers 2, Rowdy Wrestling, et plus encore. Jouez à Knight Brawl sur Poki et classez les pièces en mode défi, survie et carrière pour débloquer plus d'armes, de boucliers, de casques, d'armures et bien plus encore ! Attention, de plus en plus d'ennemis viennent vous défier dans Knight Brawl. Contrôles: Touches fléchées gauche/droite - Déplacer Flèche vers le haut - Sauter Z - Frapper X - Tiret À propos du créateur : Knight Brawl est créé par Colin Lane Games, basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent Dunkers et Dunkers 2, Wrassling, le jeu de plateforme d'arcade Temple of Boom, le jeu de tower defense multijoueur Fortz et les jeux sportifs Golf Zero.

Site Web : poki.com

