Base Bros est un jeu multijoueur en ligne dans lequel vous devez essayer de défendre votre base contre des vagues d'ennemis envahisseurs. Avez-vous ce qu'il faut pour affronter les ennemis volants d'une autre planète avec votre ami ? Faites équipe avec vos amis et commencez à grimper, construire et tirer pour défendre votre monde. Jouez à Base Bros et prouvez que vous êtes le défenseur ultime.WASD - Déplacer S - Tirer/utiliser les touches fléchées - Flèche vers le bas - Tirer/utiliserBase Bros est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz et Golf Zero.

Site Web : poki.com

