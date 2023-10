Avez-vous ce qu'il faut pour vous défendre contre les extraterrestres, les démons et bien plus encore ? Prouvez-le dans Alien's Nest, un jeu de tir où vous devez affronter des ennemis venus de l'espace ! Grimpez à travers un monde industriel et soyez à la recherche d'extraterrestres à abattre. Combien de temps peux-tu rester en vie ? Contrôles: WASD - Déplacer Souris - Viser/changer de vue Clic de souris - Tirer

Site Web : poki.com

