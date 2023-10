Montez à bord de votre kart et partez sauver la base de votre équipe dans ce jeu de course/action IO ! Que vous soyez dans la forêt ou dans l'oasis, circulez dans votre kart et tirez sur les ennemis pour maintenir le cap. L'équipe qui vole le plus de drapeaux ou abat le plus d'ennemis gagne dans cette arène multijoueur amusante. Commandes W/A/S/D - Steer Mouse - Cliquez pour tirer sur la barre d'espace - Jump Shift - Turbo

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kart Wars. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.