Footballwars.online est un jeu IO de football multijoueur plein d'action créé par ERIGATOHISHIMA. Mettez votre casque et vos protections de football et préparez-vous à entrer dans le match. Footballwars.online combine l'esprit sportif et la grâce du football américain avec la sensation amusante et chaotique d'un jeu IO. Votre objectif est simple, amenez le ballon dans la zone des buts et marquez un touché ! L'équipe avec le plus de points à la fin de la partie gagne. Jouez gratuitement à Footballwars.online sur Poki et montrez que vous avez ce qu'il faut pour être une star de la NFL ! Contrôles: Souris - Déplacer À propos du créateur : Footballwars.online est créé par ERIGATOHISHIMA, basée au Japon.

