4th and Goal 2020 est un jeu de gestion de football américain. Préparez-vous pour le GRAND Jeu ! Cette version de 4th et Goal propose de nouveaux jeux comme les passes Red-Zone. Regardez vos récepteurs larges secouer les DB et entrer dans la zone des buts ! Les coups de pied en jeu, les statistiques et le mode Hall of Fame devraient vous garder sur vos gardes. N'oubliez pas : Pas de punts ni de paniers... Traitez chaque jeu comme s'il s'agissait d'un 4e et d'un but ! Déplacer - Touches fléchées Passe/Jouer - A/S/D Boost - W Snap ball - Navigation dans le menu de la barre d'espace - Souris 4e et But 2020 a été créé par Tony Corbin. Il fait partie de la série 4th and Goal qui a débuté en 2009. Tony Corbin a également réalisé différents jeux de football américain depuis, comme Linebacker Alley et Linebacker Alley 2 qui sont également disponibles sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 4th and Goal 2020. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.