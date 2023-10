4th and Goal 2023 est un jeu de football américain dans lequel vous incarnez un quarterback professionnel menant votre équipe à la victoire. Dans le dernier opus de la série bien-aimée, votre livre de jeu contient de toutes nouvelles équipes, stratégies et configurations d'équipe. En tant que quarterback de votre équipe de football, vous devez passer des appels pour marquer des touchés et les convertir. Choisissez judicieusement vos jeux dans le manuel de jeu, afin de pouvoir débloquer d'autres joueurs pour qu'ils marquent un essai et en faire un effort d'équipe ! Réalisez de grands succès, marquez des touchés et choisissez des jeux créés par des joueurs de football actuels et anciens du secondaire, de l'université et du football professionnel ! Choisissez différents mouvements dans le manuel de jeu pour mettre en place un merveilleux jeu de passes, ou essayez de vous arracher quelques mètres et de mettre en place un autre jeu. Participez à un seul match de championnat, participez à un tournoi éliminatoire et préparez-vous pour le prochain Super Bowl en 4e et Goal 2023 ! Soyez le quart-arrière de votre équipe de football et passez les appels pour marquer des touchés et les convertir. Choisissez différents mouvements dans le manuel de jeu pour mettre en place un merveilleux jeu de passes, ou essayez de prendre quelques mètres pour vous-même et de mettre en place un autre jeu. Déplacer - Touches fléchées Passe/Jouer - A/S/DBoost - WSnap ball - Barre d'espace Navigation dans le menu - Souris 4ème et L'objectif 2023 a été créé par Glowmonkey. Jouez à leurs autres jeux sportifs sur Poki : Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th et Goal 2018, 4th et Goal 2019, 4th et Goal 2020, et 4th and Goal. 2021, et 4ème et Objectif 2022 ! 4e et but est une expression du football qui indique que la distance entre la ligne de mêlée et la zone des buts est inférieure à dix mètres, ce qui signifie que l'équipe est à quelques mètres d'un touché. Si une équipe est à son 4e essai, cela signifie qu'elle vise un touché. Vous pouvez jouer gratuitement à 4e et Goal 2023 sur Poki. 4e et Goal 2023 peuvent être joués sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

