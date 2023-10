Linebacker Alley 2 est le deuxième opus de la populaire série Linebacker Alley. Il s'agit d'un jeu de football américain créé par Tony Corbin. Dans Linebacker Alley 2, le but est de percer les lignes défensives de votre adversaire et de marquer un touchdown. Chaque fois que vous marquez un touché, vous entrez dans un nouveau niveau avec davantage d'adversaires essayant de vous attaquer. Dans cette version, vous pouvez non seulement utiliser la ruelle, mais vous pouvez également courir tout autour du terrain. Le jeu comporte 14 niveaux. Déplacer - Touches fléchées Boost - W Spin - STony Corbin a créé la série Linebacker Alley. Outre Linebacker Alley 2, il a également créé Linebacker Alley qui est également disponible sur Poki.

Site Web : poki.com

