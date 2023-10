Rooftop Snipers 2 est un jeu de tir en ligne créé par New Eich Games sorti en 2019. Le but est de montrer vos talents de tireur d'élite afin de rester sur le toit. Rooftop Snipers 2 peut être joué à deux joueurs. Vous pouvez également personnaliser votre arène de jeu pour un match ultime. Débloquez plus de personnages pour mener vos batailles épiques et voyez si vous pouvez d'abord tirer sur votre adversaire du toit. W - Sauter E - Tirer Je saute O - Tirer Rooftop Snipers 2 est créé par New Eich Games, les créateurs des jeux originaux Rooftop Snipers, Getaway Shootout, Tube Jumpers et Ping Pong Chaos. Ils sont basés aux États-Unis.

Site Web : poki.com

