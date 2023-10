Sniper vs Dinosaurs est un jeu de tir en 3D qui vous permet d'utiliser un fusil de sniper pour tirer sur des dinosaures. Découvrez le plaisir de vous faufiler sur un toit et d'éliminer les monstres gigantesques qui courent sur la carte. Vous pouvez également courir et collecter des objets à dépenser pour améliorer votre gameplay, améliorer vos armes et embaucher de nouveaux Cuties. Vous connaissez peut-être Cuties dans d’autres jeux tels que Cute Army ou A Cat Story. Tirez sur le chapeau de chaque dinosaure pour le faire tomber et prouver que vous avez le meilleur objectif ! Assurez-vous d'explorer toutes les zones du parc Dino, des grottes étranges et de la grande ville. Êtes-vous prêt pour le jeu de tireur d'élite le plus unique ? Ces dinosaures ne le sont pas ! Visez en utilisant votre curseur et appuyez sur le bouton gauche de la souris pour tirer. Zoom - Clic droit de la souris. Saut - Barre d'espace (appuyez deux fois dessus pour double-sauter) Sniper vs Dinosaurs est créé par Cute Army. Jouez à leurs autres jeux mignons sur Poki : A Cat Story et cute-army. Vous pouvez jouer gratuitement à Sniper vs Dinosaurs sur Poki. Sniper vs Dinosaurs peut être joué sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

