Snake vs Worms est un jeu .io dans lequel vous essayez de devenir le plus grand serpent dans une arène multijoueur en mangeant de la pizza, des hamburgers, du chocolat et de nombreuses autres collations et boissons. Vous commencerez comme un petit serpent rampant et vous devrez manger tout ce que vous pouvez tout en évitant de vous faire manger. Engloutissez tout, y compris les restes de serpents des autres joueurs, pour devenir le plus gros ! Vous mourez si votre tête heurte un autre serpent, alors assurez-vous de ne jamais toucher un autre serpent la tête la première – essayez plutôt de le faire vous frapper. Vous pouvez utiliser un boost pour vous déplacer rapidement devant d’autres serpents pour ce faire. N'oubliez pas de visiter les pages Boutique ou Lucky Wheel où vous pourrez débloquer de nombreux skins de serpent et d'arrière-plan impressionnants, et même créer les vôtres ! N'hésitez pas à utiliser l'option « commencer plus grand » si vous souhaitez sauter l'étape du nouveau-né. Avez-vous l'appétit qu'il faut pour atteindre le sommet du classement dans Snake vs Worms ? Déplacer - Déplacer le curseur, WASD ou les touches fléchées Accélérer - Clic gauche de la souris, barre d'espace ou ShiftSnake vs Worms a été créé par CrioDev. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Javelin Fighting et Snake.is MLG Edition. Vous pouvez jouer à Snake vs Worms gratuitement sur Poki. Snake vs Worms peut être joué sur votre ordinateur.

